(Unofficial) Election Results in Jeffco Without Absentee Votes Counted

VOTES PERCENT

PRECINCTS COUNTED (OF 175). . . . . 172 98.29

REGISTERED VOTERS – TOTAL . . . . . 503,389

BALLOTS CAST – TOTAL. . . . . . . 276,351

VOTER TURNOUT – TOTAL . . . . . . 54.90

STRAIGHT PARTY VOTING

ALABAMA DEMOCRATIC PARTY (DEM) . . . 104,047 52.42

ALABAMA REPUBLICAN PARTY (REP) . . . 94,427 47.58

PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT OF THE UNITED STATES

JOSEPH R. BIDEN (DEM) . . . . . . 140,778 51.11

DONALD J. TRUMP (REP) . . . . . . 129,819 47.13

JO JORGENSEN (IND) . . . . . . . 3,322 1.21

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1,530 .56

UNITED STATES SENATOR

DOUG JONES (DEM) . . . . . . . . 148,964 54.14

TOMMY TUBERVILLE (REP) . . . . . . 125,684 45.68

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 499 .18

UNITED STATES REPRESENTATIVE, 6TH CONGRESSIONAL DISTRICT

GARY PALMER (REP). . . . . . . . 125,003 96.85

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4,063 3.15

UNITED STATES REPRESENTATIVE, 7TH CONGRESSIONAL DISTRICT

TERRI A. SEWELL (DEM) . . . . . . 87,527 98.84

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1,026 1.16

ASSOCIATE JUSTICE OF THE SUPREME COURT, PLACE NO. 1

GREG SHAW (REP) . . . . . . . . 152,403 95.63

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6,958 4.37

ASSOCIATE JUSTICE OF THE SUPREME COURT, PLACE NO. 2

BRAD MENDHEIM (REP) . . . . . . . 151,631 95.71

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6,799 4.29

COURT OF CIVIL APPEALS JUDGE, PLACE NO. 1

WILLIAM C. “BILL” THOMPSON (REP). . . 151,601 95.77

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6,693 4.23

COURT OF CIVIL APPEALS JUDGE, PLACE NO. 2

MATT FRIDY (REP) . . . . . . . . 151,129 95.82

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6,588 4.18

COURT OF CRIMINAL APPEALS JUDGE, PLACE NO. 1

MARY WINDOM (REP). . . . . . . . 150,932 95.93

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6,401 4.07

COURT OF CRIMINAL APPEALS JUDGE, PLACE NO. 2

BETH KELLUM (REP). . . . . . . . 150,488 95.99

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 6,282 4.01

PUBLIC SERVICE COMMISSION, PRESIDENT

LAURA CASEY (DEM). . . . . . . . 141,009 52.21

TWINKLE ANDRESS CAVANAUGH (REP) . . . 128,709 47.66

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 342 .13

MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT NO. 3

JARRALYNNE AGEE (DEM) . . . . . . 18,026 33.61

STEPHANIE BELL (REP). . . . . . . 35,565 66.32

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 36 .07

MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT NO. 7

BELINDA PALMER McRAE (REP). . . . . 68,390 98.27

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1,207 1.73

CIRCUIT COURT JUDGE, 10TH JUDICIAL CIRCUIT, PLACE NO

SHANTA OWENS (DEM) . . . . . . . 155,615 96.81

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 5,132 3.19

CIRCUIT COURT JUDGE, 10TH JUDICIAL CIRCUIT, PLACE NO

KECHIA DAVIS (DEM) . . . . . . . 154,858 96.96

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4,861 3.04

CIRCUIT COURT JUDGE, 10TH JUDICIAL CIRCUIT, PLACE NO

PATRICK JAMES BALLARD (DEM) . . . . 154,694 97.07

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4,674 2.93

DISTRICT COURT JUDGE, JEFFERSON COUNTY, PLACE NO. 1

MARTHA R. COOK (DEM). . . . . . . 155,075 97.12

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4,605 2.88

DISTRICT COURT JUDGE, JEFFERSON COUNTY, PLACE NO. 2

MARIA FORTUNE (DEM) . . . . . . . 154,321 97.17

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4,500 2.83

DISTRICT COURT JUDGE, JEFFERSON COUNTY, PLACE NO. 7

RUBY YVETTE DAVIS (DEM). . . . . . 136,622 50.78

BENTLEY PATRICK (REP) . . . . . . 132,215 49.14

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 199 .07

TREASURER, JEFFERSON COUNTY

EYRIKA PARKER (DEM) . . . . . . . 154,141 97.21

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4,431 2.79

DEPUTY TREASURER, JEFFERSON COUNTY, BESSEMER DIVISI

BESS. DIV.

SHERRY McCLAIN (DEM). . . . . . . 32,040 49.05

JOHN STEPHENS (REP) . . . . . . . 33,245 50.89

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 36 .06

TAX ASSESSOR, JEFFERSON COUNTY

GAYNELL HENDRICKS (DEM). . . . . . 137,544 51.14

JONATHAN O. BARBEE (REP) . . . . . 131,215 48.78

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 222 .08

ASSISTANT TAX ASSESSOR, BESSEMER DIVISION OF JEFFERS

BESS. DIV.

CHARLES R. WINSTON (DEM) . . . . . 32,231 49.40

BRANDON HERREN (REP). . . . . . . 32,963 50.53

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 45 .07

TAX COLLECTOR, JEFFERSON COUNTY

T. SMALLWOOD (DEM) . . . . . . 157,116 97.39

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 4,212 2.61

ASSISTANT TAX COLLECTOR, BESSEMER DIVISION OF JEFFER

BESS. DIV.

ERIC S. BURKS (DEM) . . . . . . . 32,152 49.33

DELOR BAUMANN (REP) . . . . . . . 32,967 50.58

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 58 .09

