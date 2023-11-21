How to Contact Chairpersons and Members of all 10 Birmingham City Council Committees   

The Birmingham Times
Here are the Birmingham City Council Committees for the 2023-25 term with chair of each and members. Darrell O’Quinn is president of the council and Wardine Alexander, pro tem.
ARTS & CULTURAL
Carol Clarke, Chair District 8 – The Official Website of the Birmingham City Council – Alabama (birminghamalcitycouncil.org)
Committee Members
Crystal Smitherman (205) 254-2358
LaTonya Tate (205) 254-2302
BUDGET & FINANCE
Crystal Smitherman, Chair District 6 – The Official Website of the Birmingham City Council – Alabama (birminghamalcitycouncil.org)
Committee Members
Valerie Abbott (205) 254-2355
Wardine Alexander (205) 254-2498
COMMITTEE OF THE WHOLE
Darrell O’Quinn, Chair District 5 – The Official Website of the Birmingham City Council – Alabama (birminghamalcitycouncil.org)
Committee Members
All Councilors
COMMUNITY DEVELOPMENT
JT Moore, Chair District 4 – The Official Website of the Birmingham City Council – Alabama (birminghamalcitycouncil.org)
Committee Members
Valerie Abbott (205) 254-2355
Carol Clarke (205) 254-2304
ECONOMIC DEVELOPMENT & TOURISM
Hunter Williams, Chair District 2 – The Official Website of the Birmingham City Council – Alabama (birminghamalcitycouncil.org)
Committee Members
Carole Clarke (205) 254-2304
Clinton Woods (205) 254-2349
GOVERNMENT AFFAIRS & ADMINISTRATION
Wardine Alexander, Chair District 7 – The Official Website of the Birmingham City Council – Alabama (birminghamalcitycouncil.org)
Committee Members
Darrell O’Quinn (205) 254-2679
Clinton Woods (205) 254-2349
PLANNING & ZONING
Valerie Abbott, Chair District 3 – The Official Website of the Birmingham City Council – Alabama (birminghamalcitycouncil.org)
Committee Members
Darrell O’Quinn (205) 254-2679
Crystal Smitherman (205) 254-2358
PUBLIC SAFETY
LaTonya Tate, Chair District 9 – The Official Website of the Birmingham City Council – Alabama (birminghamalcitycouncil.org)
Committee Members
JT Moore (205) 254-2464
Hunter Williams (205) 254-2348
TRANSPORTATION & INFRASTRUCTURE
Darrell O’Quinn, Chair District 5 – The Official Website of the Birmingham City Council – Alabama (birminghamalcitycouncil.org)
Committee Members
LaTonya Tate (205) 254-2302
Clinton Woods (205) 254-2349
WORKFORCE DEVELOPMENT
Clinton Woods, Chair District 1 – The Official Website of the Birmingham City Council – Alabama (birminghamalcitycouncil.org)
Committee Members
Wardine Alexander (205) 254-2498
Hunter Williams Hunter Williams (205) 254-2348
CITY OF BIRMINGHAM FIREMEN
POLICEMEN, RETIREMENT & RELIEF
SYSTEM PENSION BOARD MEETING
Darrell O’Quinn, Chair (205) 254-2679
Source: Birmingham City Council