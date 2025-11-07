Home ♃ Recent Stories ☄ Birmingham City Council Announces New Chair of Budget and Finance Committee, Other...

Birmingham City Council Announces New Chair of Budget and Finance Committee, Other Assignments

The Birmingham City Council approved new committee assignments, which will be for a term of two years. (Provided)

The 2025-2029 Birmingham City Council has released committee assignments, which will be for a term of two years. Most notably, the number of committees has been consolidated, and two committees will have co-chairs.

BUDGET AND FINANCE

Clinton P. Woods, Chair

Wardine T. Alexander

Crystal N. Smitherman

COMMUNITY DEVELOPMENT/ARTS AND CULTURE

Sonja Smith & Brian Gunn, Co-Chairs

Crystal N. Smitherman

Wardine T. Alexander

ECONOMIC AND WORKFORCE DEVELOPMENT/TOURISM

Hunter Williams, Chair

Brian Gunn

Sonja Smith

PLANNING & ZONING

Darrell O’Quinn & Josh Vasa, Co-Chairs

LaTonya A. Tate

Clinton P. Woods

PUBLIC SAFETY

LaTonya A. Tate, Chair

Josh Vasa

Hunter Williams

TRANSPORTATION & INFRASTRUCTURE

Darrell O’Quinn, Chair

Sonja Smith

LaTonya A. Tate

