Birmingham City Council Announces New Chair of Budget and Finance Committee, Other Assignments

The 2025-2029 Birmingham City Council has released committee assignments, which will be for a term of two years. Most notably, the number of committees has been consolidated, and two committees will have co-chairs.
BUDGET AND FINANCE
Clinton P. Woods, Chair
Wardine T. Alexander
Crystal N. Smitherman
COMMUNITY DEVELOPMENT/ARTS AND CULTURE
Sonja Smith & Brian Gunn, Co-Chairs
Crystal N. Smitherman
Wardine T. Alexander
ECONOMIC AND WORKFORCE DEVELOPMENT/TOURISM
Hunter Williams, Chair
Brian Gunn
Sonja Smith
PLANNING & ZONING
Darrell O’Quinn & Josh Vasa, Co-Chairs
LaTonya A. Tate
Clinton P. Woods
PUBLIC SAFETY
LaTonya A. Tate, Chair
Josh Vasa
Hunter Williams
TRANSPORTATION & INFRASTRUCTURE
Darrell O’Quinn, Chair
Sonja Smith
LaTonya A. Tate